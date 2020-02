Piste da sci, quattro sciatori sanzionati

I militari della Compagnia Carabinieri di Ortisei, nel comprensorio sciistico della Val Gardena, hanno realizzato tra giovedì e ieri, un servizio coordinato con dei controlli mirati tesi alla verifica delle prescrizioni inerenti la sicurezza sulle piste gli sci da parte degli utenti.

Sono state impiegate sei pattuglie di carabinieri sciatori che hanno vigilato sulle piste come di consueto, nonché identificato e controllato circa trenta persone, sia sulle piste che nei pressi degli impianti di risalita e degli “après ski”.

Sono state rilevate due violazioni alle regole comportamentali in merito alla velocità non commisurata alla circostanza di affollamento della pista e alla caratteristiche del tracciato (curve pericolose affrontate in maniera sconsiderata con grave rischio dell’incolumità delle persone), e ulteriori due violazioni in merito alle prescrizioni imposte per il sorpasso tra sciatori, mettendo in pericolo gli altri utenti ed i numerosi turisti presenti.

Le sanzioni hanno interessato il tracciato chiamato Fermeda e quello della La Longia e i trasgressori sono stati contravvenzionati con una sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di trenta a un massimo di novanta euro.

Le attività sanzionatoria e ispettiva intensifica sono state necessarie in risposta a un incremento degli incidenti e dei conseguenti infortuni nella vallata in questa stagione sciistica rispetto a quella precedente. Un’importante percentuale di sinistri sulle piste è dovuta a sciatori – sia turisti italiani che turisti stranieri – irrispettosi delle regole e delle precedenze. È evidente che il comprensorio sciistico sia talmente vasto che è impossibile avere un guardiano per ogni pista e pertanto i controlli, come sulle strade per gli automobilisti, possono essere fatti solamente a campione sfruttando l’effetto sorpresa. I controlli ovviamente proseguiranno anche nel week end e nelle prossime settimane fino a fine stagione ad aprile.