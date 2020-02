Trento Film Festival cerca giovani per la Edizione 68 #TFF

Come ogni anno, al Trento Film Festival oltre cento ragazze e ragazzi avranno l’occasione di fare un’esperienza unica conoscendo il “dietro le quinte” di una grande manifestazione di cinema e culture di montagna. Le iscrizioni saranno aperte fino al 27 marzo 2020.

In questa 68a edizione, l’esperienza potrà essere ulteriormente arricchita grazie ad un progetto speciale pensato per chi, tra i giovani volontari, sente di avere un’anima green!

Il termine per le adesioni in questo caso è anticipato al 3 marzo 2020.

Scopri di più sul progetto GIOVANI ATTORI DI (TRAS)FORMAZIONE AMBIENTALE!

Il festival: dove e quando?

Il Trento Film Festival, la più antica rassegna di cinema e letteratura dedicata ai temi della montagna e dell’esplorazione, si svolgerà quest’anno da sabato 25 aprile a domenica 3 maggio, giorni festivi compresi.

Si cercano giovani tra i 18 e i 35 anni disponibili a collaborare come volontari per:

assistenza e supporto logistico per allestimenti, proiezioni, eventi, esposizioni

supporto ai servizi di accoglienza per il pubblico e gli ospiti

gestione dei punti informativi

supporto per attività di comunicazione/ufficio stampa

Disponibilità richiesta

Per ragioni organizzative e per fare in modo che la tua partecipazione possa diventare una vera occasione di arricchimento personale, ti chiediamo una disponibilità minima di 6 giorni così suddivisa:

5 giorni durante il festival , a tua scelta nel periodo 25 aprile – 3 maggio 2020;

, a tua scelta nel periodo 25 aprile – 3 maggio 2020; 1 giorno prima o dopo il festival, a tua scelta dal 21 al 24 aprile oppure il 4 o 5 maggio per i preparativi e la chiusura della manifestazione.

Per maggiori informazioni consultate il sito del Trento Film Festival