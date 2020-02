Digital 2020. Ecco quanto tempo passeranno gli italiani su internet

Negli scorsi giorni sono stati pubblicati i risultati di “Digital 2020”, la ricerca condotta da We Are Social e Hootsuite, che ha analizzato le abitudini della popolazione italiana riguardo all’uso di internet e dei social network.

I risultati hanno evidenziato come, in Italia, siano più di 50 milioni gli utenti che si collegano a internet quotidianamente, rimanendo on-line per una media stimata di 6 ore al giorno. In aggiunta “Digital 2020” ha riportato come la maggior parte di chi fa un utilizzo quotidiano di internet e dei social (45 milioni di persone) si connetta principalmente da tablet e smartphone, dedicando quasi 2 ore al giorno ai social network.

Il report di We Are Social e Hootsuite ha indicato inoltre come gli italiani vadano su internet principalmente per svagarsi, a dimostrazione vi è il fatto che YouTube si confermi la piattaforma più utilizzata, seguita a ruota da Facebook e Instagram.

“Digital 2020” ha confermato, se ve ne fosse il bisogno, non solo l’importanza che internet e i social media ricoprono nella società moderna, ma sopratutto come gli stessi siano entrati nella quotidianità del popolo italiano, al punto da diventare uno strumento indispensabile, da “consultare” più volte al giorno.

(Fonte: ANSA)