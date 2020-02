Ex Hotel Panorama. Rossato (Lega): “grazie a Giunta verrà recuperato simbolo della nostra città”

A seguito della diffusione della notizia relativa alla prossima pubblicazione di un bando, da parte della Provincia Autonoma di Trento, per la riqualifica dell’ex Hotel Panorama di Sardagna, il Consigliere provinciale di Lega Salvini Trentino, Katia Rossato, è intervenuta ufficialmente per esprimere la propria soddisfazione e il proprio favore all’ennesima iniziativa della Giunta per migliorare Trento e il Trentino.

“L’annuncio della pubblicazione di un bando di riqualificazione dell’ex Panorama – tramite una “concessione di valorizzazione” che mantenga la destinazione turistico-ricettiva – è un fondamentale segnale di come ci sia attenzione da parte di questa maggioranza nei confronti del nostro capoluogo e nei confronti di un simbolo della nostra città. Un simbolo che per troppi anni ha rappresentato soprattutto un emblema di mala gestione delle finanze pubbliche, senza interventi che ne favorissero un recupero concreto” ha dapprima chiarito il Consigliere Rossato.

Proseguendo nel suo intervento Katia Rossato ha evidenziato come d’ora in avanti sarà compito di chi vincerà il bando prendersi carico delle manutenzioni della struttura, confermando come non vi sarà alcun esborso di denaro da parte della popolazione trentina per questo progetto di riqualifica, con i costi che saranno interamente sostenuti privatamente.

“Riguardo alla situazione dell’ex Hotel Panorama si era occupato anche un famoso programma televisivo, dando un’immagine non certo positiva di Trento e del Trentino. Ora, grazie all’intervento della Giunta, si cambia direzione anche in tal senso” ha infine concluso il Consigliere di Lega Salvini Trentino.