Urzì (FdI): “Sezione primavera per gli asili di Laives”

Alessandro Urzì, Consigliere provinciale di Fratelli d’Italia – Alto Adige nel Cuore ha presentato una soluzione per la carenza di posti negli asili nido a Laives. “Bisogna individuare una sezione primavera della scuola dell’infanzia” ha annunciato il Consigliere insieme a Rosanna Oliveri, responsabile della lista Alto Adige nel Cuore per quanto riguarda la scuola.

“Proprio per questo motivo ho preparato un’interrogazione e una mozione rivolta alla Giunta provinciale, al fine da sollecitare questa soluzione” annuncia Urzì. A differenza di quanto avveniva negli scorsi anni, dal prossimo anno scolastico in tutta la Provincia Autonoma di Bolzano potranno essere iscritti alla scuola dell’infanzia solo i bambini che compiranno i tre anni entro il meso di dicembre del rispettivo anno scolastico.

I bambini di età inferiore, invece, potranno trovare posto negli asili nido, ma a Laives molte famiglie sono sul piede di guerra perché i posti negli asili nido non sono sufficienti per tutti i bambini. “Negli anni scorsi in alcune località della nostra provincia sono state istituite delle ‘Sezioni primavera‘, uno speciale percorso educativo dedicato ai bambini tra i 24 e i 36 mesi che si configurava come mezzo di collegamento tra il nido e la scuola dell’infanzia” sostiene la Oliveri.

“Il problema di Laives – continua la Olivieri – è che i posti a disposizione delle famiglie nell’asilo nido per quest’anno non bastano a coprire tutte le richieste. Di conseguenza, le famiglie che non potranno iscrivere i loro figli avranno ripercussioni notevoli, tanto sul piano lavorativo quanto su quello economico, dal momento che non potranno conciliare famiglia e lavoro“.

“L’unica soluzione è allora quella di concedere a Laives una deroga per poter attivare anche quest’anno una sezione primavera per i bambini tra i due e i tre anni. Trovo che sia fondamentale dare alle famiglie gli strumenti per la conciliazione tra lavoro e famiglia” ha concluso la Oliveri.