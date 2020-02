ULTIM’ORA CORONAVIRUS, due casi positivi anche in Veneto. Sale a 16 il numero di contagiati in Lombardia

"Per noi - ha ribadito il Governatore Zaia - l’allerta è massima e ci stiamo preparando a un’eventuale emergenza più importante. Combattiamo un virus, per cui l’attenzione è totale! "

Primi due casi di Coronavirus confermati in Veneto a Padova dopo i primi sei di stamane a Cologno in Lombardia (ora città fantasma), saliti a 16: altri 8 contagi tra cui cinque dei quali tra il personale medico. A riportarlo è La Nuova di Venezia e L’Arena di Verona, dopo i primi controlli a tampone su due pazienti anziani, rilevati dopo altrettanti 137 test preventivi risultati però negativi.

Predisposta, con una circolare ministeriale, anche la quarantena per tutti coloro che provengono dalle zone a rischio secondo quanto stabilito dall’OMS.

«Seguiamo – è intervenuto il presidente della regione Veneto Luca Zaia – ora dopo ora l’evolversi della situazione, in contatto con il Commissario Borrelli e il ministro Speranza. Per noi l’allerta è massima (è stata attivata una pagina informativa sul sito della Regione) e ci stiamo preparando a un’eventuale emergenza più importante. Combattiamo un virus, per cui l’attenzione è totale! In caso di necessità siamo pronti a intervenire su più piani e a tutti i livelli, anche in modo drastico se ve ne fosse bisogno».

Il secondo test – cui entrambi sono stati sottoposti per sicurezza – è ancora in attesa di conferma. I campioni, riporta “La Nuova di Venezia”, sono stati infatti immediatamente inviati all’Istituto Spallanzani di Roma, referente nazionale, per la conferma definitiva.

I due anziani, ricoverati 15 giorni fa all’ospedale di Monselice, sono residenti della zona dei Colli Euganei. Uno dei due è stato giudicato dai medici in “gravi condizioni”. Pronta una riunione d’emergenza nella sede dell’Unità di crisi, istituita nei locali dell’Asl in via degli Scrovegni, a Padova.

La Direzione Prevenzione dell’Area Sanità e Sociale della Regione fa sapere che il laboratorio di riferimento regionale è Padova, che riesce a fornire il risultato del test in sole 3 ore. Attivata una task force.

Il numero di pubblica utilità per chi si sente affetto o sintomatico da Coronavirus.

Anche Il Messaggero ha rilanciato la notizia. NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO.

COSA STA SUCCEDENDO: AGGIORNAMENTO CRONOLOGICO

Sedici casi di coronavirus in Lombardia, tra i quali cinque medici.

Altri due registrati in Veneto, a Padova, su due pazienti anziani.

Un trentottenne, Mattia (iniziali M.Y.M) è ricoverato in gravi condizioni in terapia intensiva all’ospedale di Codogno, in provincia di Lodi.

La positività del test è stata confermata dall’Istituto superiore di Sanità

La moglie, insegnante e incinta di 8 mesi, è ricoverata all’ospedale Sacco di Milano.

Al Sacco è ricoverato anche un conoscente della coppia.

A Codogno sono stati chiusi il pronto soccorso e tutti gli ambulatori e disposti una serie di accertamenti diagnostici su tutti i pazienti e il personale.

Una sessantina di persone che hanno avuto contatti sono state individuate e sottoposte a tamponi e quarantena.