Tre persone originarie della Lombardia sono risultate positive al coronavirus mentre si trovavano in vacanza in Trentino. A comunicarlo è il governatore trentino Maurizio Fugatti durante una conferenza stampa a Trento, nella quale ha annunciato l’immediato trasferimento dei contagiati in Lombardia.

Secondo quanto appreso i contatti sarebbero stati pochi: allocati in casa privata da venerdì si sono sentiti male. Hanno chiamato la guardia medica. Hanno incontrato pochissime persone. Rischio minimo. Trasferimento in corso.

Conferenza stampa dal palazzo della Provicnica per situazione coronavirus Pubblicato da Provincia autonoma di Trento – Pagina Ufficiale su Domenica 23 febbraio 2020

LE NOTIZIE IN TEMPO REALE