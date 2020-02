TRENTO. E’ stata firmata dal Presidente Fugatti (Lega) l’ordinanza per la chiusura degli asili nido e la sospensione di tutte le gite scolastiche fuori Provincia.

Questa la notizia appena emanata con una nota ufficiale, diffusa sui canali istituzionali e su twitter, su disposizione della Giunta Provinciale e dell’Assessore all’istruzione e alla cultura Mirko Bisesti. Una misura preventiva che estende dunque la chiusura, (quest’ultima infatti era già programmata per le manifestazioni pubbliche carnevalesche) con lo scopo di evitare il diffondersi del contagio in altre parti d’Italia e il contenimento dalle aree circoscritte (Lombardia, Veneto e oggi Piemonte) del focolaio nel nord Italia.

Una misura di forza, da parte della Giunta provinciale, che nelle scorse settimane aveva già attivato una task force per affrontare la situazione, chiamando a raccoglimento tutti gli operatori sanitari e tutti gli operatori preposti nel caso in cui si sarebbe dovuta affrontare l’emergenza. Da ieri arrivata in Italia come un fulmine a ciel sereno (già una settantina di casi e due morti in 24 ore, primo Paese in Europa come numero di contagi).

#coronavirus Il punto alle ore 18. Nelle prossime ore sarà firmata ordinanza per la chiusura degli asili nido. Sospese gite scolastiche fuori Provincia. pic.twitter.com/THe7erMf1w — Provincia Trento (@ProvinciaTrento) February 22, 2020

Per restare aggiornati correttamente si invita a consultare i siti istituzionali preposti e i canali ufficiali, quali quelli della Provincia e del Ministero della salute.