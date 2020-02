A22, il nuovo casello di Ala Avio sarà un’opportunità di crescita e sicurezza

La nuova stazione autostradale di Ala-Avio e del Centro per la Sicurezza Autostradale è un intervento che la Vallagarina attendeva da tempo perché consentirà di ridisegnare il collegamento con la viabilità ordinaria. Attualmente la connessione con la A22 è caratterizzata da un incrocio a “T”, per di più prossimo ad una curva. “Negli scorsi mesi – spiega il presidente della Provincia autonoma di Trento – avevo fatto presente ad A22 della situazione critica di Ala Avio in termini di sicurezza e causa di numerosi incidenti. Alla società avevo chiesto di accelerare i tempi di un eventuale avvio dei lavori”.

La decisone del consiglio di amministrazione di A22 di procedere il prima possibile all’affidamento dei lavori, previa intesa con il Ministero dei Trasporti, è quindi la risposta migliore – sempre secondo il presidente della Provincia autonoma – alle esigenze di un territorio che, oltre alla viabilità, intende crescere e dotarsi di infrastrutture sempre migliori.(pff)