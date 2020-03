Ingoia un telo di mare, operato il pitone

Operato d’urgenza una femmina di pitone tappeto di 18 anni, del peso di 5 kg e 3 metri di lunghezza. E’ accaduto in Australia dove il serpente è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico per liberarlo dal telo di mare ingoiato e scambiato per una preda. L’intervento particolarmente insolito è stato eseguito il 19 febbraio dalla veterinaria Olivia Clarke nello Small Animal Specialist Hospital (SASH), un ospedale veterinario a Sydney, in Australia.

Il dipartimento “Avian and Exotics” dello Small Animal Specialist Hospital, SASH, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, vede animali di tutte le forme e dimensioni strisciare alle loro porte, ma anche i veterinari esperti sono stati colti di sorpresa dall’avidità del serpente di nome Monty, un pitone Jungle Carpet. che aveva deciso di ingoiare un asciugamano da spiaggia intero. Con la maggior parte dei lunghi tre metri di Monty occupati dall’asciugamano alloggiato all’interno dello stomaco del serpente, il dottor Clarke ha dovuto anestetizzare l’animale esotico per poterlo rimuovere. Nella pagina https://www.youtube.com/watch?v=i2tfaRqfo2M le immagini l’operazione e le radiografie.