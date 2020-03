Italsan e la diffusione dell’impianto centralizzato per l’igienizzazione dei W.C.

La preoccupazione maggiore, quando ci si appresta ad utilizzare una toilette, che non sia quella di casa nostra, è di non trovare un ambiente adeguato e perfettamente pulito. Ognuno di noi provvede a suo modo per cercare di arginare il più possibile la mancanza di igiene e la possibilità di contatto con superfici contaminate.

Uno dei sistemi più efficaci di prevenzione, è quello di igienizzare l’acqua di pre-scarico o di cacciata del sanitario. ITALSAN mette a disposizione dei suoi clienti questo esclusivo sistema che proietta nel futuro qualsiasi concetto tradizionale di sanificazione dei sanitari.

Fra i vantaggi immediati che si ottengono utilizzando l’IGIENIZZAZIONE CENTRALIZZATA DEGLI IMPIANTI W.C., i più importanti sono:

Mantenimento del w.c. in ottimo standard igienico sanitario.

Prevenzione alla formazione di calcare sulla ceramica (il calcare è una delle maggiori cause di colonizzazione batterica).

Ritorno di immagine di chi gestisce la toilette da parte di chi la utilizza. (più o meno, la frase che viene in mente all’utente della toilette, è: “guarda come si preoccupano, hanno segnalato con un adesivo che ad ogni fine scarico avviene una sanificazione del w.c.”) . L’utente del bagno rileva l’avvenuta igienizzazione del w.c. dal tracciante di colore azzurrino che assume l’acqua di scarico.

Copertura igienica senza intervalli dato che l’impianto di igienizzazione centralizzata sopperisce alla scarsa autonomia dei tradizionale Sanitizers collegati al tubo di cacciata o alla vaschetta del w.c.

Questa soluzione evita il disagio agli utenti delle toilette che non dovranno più occupare i bagni per il servizio di ricarica dei sanitizers tradizionali.

Il risultato finale è :

Una maggiore igiene nella toilette e relativa prevenzione ai cattivi odori.

Una spesa irrisoria rispetto al vantaggio conseguito.

Un’ intervento mirato senza spreco di disinfettanti o acidi che solitamente vengono riversati nei sanitari in modo sconsiderato, con conseguente danno e inattivazione

Delle fosse biologiche.

Una prevenzione alla formazione dei cattivi odori che si

Sentono quando entri in una toilette non curata.

La completa automazione della sanificazione dei w.c.

Una reale prevenzione ad atti vandalici (l’utente non viene

A contatto diretto o indiretto con alcun apparecchio

abbiamo inoltre introdotto il controllo di teletrasmissione dei dati piu’ significativi dell’impianto con modem gsm” –

le varie funzioni possono essere inviate su uno o più telefoni cellulari.

ITALSAN ha concretizzato in questa soluzione in 35 anni di esperienza nella progettazione e realizzazione di sistemi per l’igienizzazione e la sanificazione automatica dei W.C.

