Neve di Marzo in arrivo

Protezione civile del Trentino comunica che oggi, domenica 1° marzo 2020, è stato emesso un messaggio mirato per nevicate abbondanti in montagna. Dalla tarda mattinata di domani, lunedì 2 marzo, alla prime ore di martedì si prevedono precipitazioni intense ed abbondanti su tutto il territorio trentino. La quota neve è attesa mediamente attorno ai 900 m, e localmente anche a quote inferiori durante le fasi più intense delle precipitazioni. Oltre i 1000 m si prevedono mediamente 30–50 cm di neve fresca, che potranno localmente anche superare i 60 cm al di sopra i 1400-1500 m di quota.