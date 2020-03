Posti letto di sollievo in Rsa per l’estate 2020

Trento – A partire da martedì 3 marzo 2020 è possibile prenotare il posto letto di sollievo (o temporaneo) all’interno delle Rsa – Residenze sanitarie assistenziali della città per il periodo estivo.

Per consentire la prenotazione a tutte le persone che si presenteranno il 3 marzo 2020, e solo per questa giornata, dalle ore 8.00 sarà consentito l’accesso al piano terra del palazzo sede del servizio Spazio argento e politiche abitative in via Bronzetti n. 1 e verranno distribuiti dei numeri (n. 60/65 numeri) nel rispetto dell’ordine di arrivo, con indicata la fascia oraria dedicata (8.30-9.30, 9.30-10.30, 10.30-11.30, 11.30-12.30).

Se necessario, e sempre la mattina dalle ore 8.00, verranno distribuiti con la medesima modalità dei numeri anche per il pomeriggio della stessa giornata (13.30-14.30, 14.30-15.30, 15.30-16.30, 16.30-17.30).

Nella medesima giornata è garantito il recapito per altre richieste nella misura di n. 6 numeri (8.30-10.30).

Nei martedì successivi l’orario sarà quello consueto dalle 8.30 alle 12.00.

Per accedere al servizio è necessario aver ottenuto l’apposita idoneità da parte dell’Unità valutativa multidisciplinare.

I criteri per la prenotazione (approvati con deliberazione di Giunta comunale 11 febbraio 2019 n. 15) e le modalità di presentazione della domanda sono riportati in allegato.

Chi può effettuare la prenotazione:

“L’interessato o chi per esso* si presenta personalmente dagli assistenti sociali dell’ufficio Spazio argento”

*tutore o amministratore di sostegno con rappresentanza, delegato (modulo di delega in allegato), in alternativa, nel caso in cui l’interessato si trovi temporaneamente impedito a causa del suo stato di salute, può firmare il coniuge o, in sua assenza, il figlio o, in mancanza di questi, altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado.