Coronavirus: ora i cinesi mettono in quarantena gli italiani

L’Italia continua ad essere alle prese con la difficile gestione dell’epidemia di coronavirus che nelle ultime settimane ha colpito il nostro paese, registrando più di 1800 contagi (con 52 morti e 149 guarigioni).

Anche nel resto del mondo sebbene la situazione continui ad essere molto delicata con i contagi totali che hanno superato quota 90.000 (con più di 3000 morti), ci sono alcuni dati, come quelli relativi alle guarigioni in continuo aumento, che lasciano ben sperare per una risoluzione con meno danni possibile dell’intera vicenda.

Ciò che ha dell’incredibile però, è quanto accaduto in Cina, il paese da cui il virus ha iniziato a proliferare per poi espandersi nel resto del mondo. A seguito della rilevazione di 7 nuovi contagi (su 125 nuovi casi) provenienti dall’Italia le autorità cinesi hanno disposto la quarantena per tutti coloro che arrivano dal belpaese.

LA #CINA CI METTE IN QUARANTENA. Paradossale, ma vero. Ora #Pechino blocca pure i prodotti alimentari #MadeInItaly per "ragioni sanitarie". E #DiMaio che fa? Ma poi i razzisti non eravamo noi? Ora chi abbraccerà un italiano? #Covid_19 https://t.co/AHxfdIB63P — Angelo Ciocca (@AngeloCiocca) March 3, 2020

Mentre l’Organizzazione Mondiale della Sanità afferma come sia possibile contenere il virus covid-19, nel resto del mondo continuano gli atti “discriminatori” verso gli italiani o chi proviene dal nostro paese. L’India, gli U.S.A., l’Egitto o la Tunisia sono solo alcuni dei numerosi paesi che, spaventati da quanto sta succedendo in Italia, hanno deciso di: chiudere le frontiere, sospendere i visti, mettere in quarantena pur di limitare la presenza italiana sul loro suolo.

L’invito è sempre quello di agire con attenzione e nel rispetto delle norme sanitarie senza però cadere preda degli allarmismi e farsi prendere dal panico.