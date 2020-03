Paoli (Lega): “Più di 700 mila euro per la ciclopedonale tra Mezzocorona e Mezzolombardo”

Denis Paoli, Consigliere provinciale della Lega, annuncia tramite un comunicato stampa delle importanti novità per quanto riguarda la pista ciclo-pedonale di località Galletta, tra Mezzocorona e Mezzolombardo.

“Oggi in Consiglio provinciale – commenta Paoli – la Giunta Fugatti ha risposto positivamente al mio intervento durante il question time, garantendo i fondi per il completamento del collegamento ciclo-pedonale tra Mezzocorona e Mezzolombardo, un’opera che non era stata prevista in occasione del rifacimento dell’incrocio tra i due comuni e che ha portato, infine, alla realizzazione della rotatoria collocata sulla SS 43 all’altezza di località Galletta“.

“I lavori per la realizzazione della rotatoria – continua il Consigliere – avevano richiesto molti anni ma alla fine è rimasta aperta la questione riguardo la messa in sicurezza ciclo-pedonale dell’aria, senza prevedere un intervento sul tratto che va dal ponte sul torrente Noce al bivio della Galletta e fino alla stazione ferroviaria di Mezzocorona, a completamento della pista ciclo-pedonale“.

“Questo è andato a scapito della salvaguardia dell’incolumità di pedoni e ciclisti i quali sono indotti, davanti all’interruzione del percorso protetto, a procedere contromano per raggiungere l’abitato di Mezzocorona” spiega Paoli. “La Giunta provinciale, ascoltando le istanze del territorio, ha riconosciuto anche oggi l’importanza di tale opera“.

“Il progetto è stato inserito nel documento di programmazione settoriale di Infrastrutture e Trasporti, pianificando anche un finanziamento di oltre 700 mila euro. Finalmente, si potrà garantire ai residenti e a chiunque transiti in zona un passaggio ciclo-pedonale sicuro” conclude il Consigliere.