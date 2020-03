Trentino: Pellegrinaggio ad Assisi con il Coronavirus

Un duro lavoro di ricostruzione della socialità delle persone interessate dal contagio del Virus ha definito la situazione: le persone, 4 anziani, sono state in stretto contatto. Il contagio è stato trasmesso in un viaggio, durato tre giorni: il Pellegrinaggio ad Assisi tenutosi due settimane fa. Il malato era un religioso. Da questo incontro la diffusione della malattia.

In serata, dunque, è stata convocata una sessione al Parlamentino locale per comunicare gli sviluppi della situazione sanitaria: in sostanza le persone stanno bene e sono tutte prese in carico dall’Azienda sanitaria locale. La politica ha dovuto fare un ragionamento relativo ai contatti con la famiglia, tra cui i minori.

Alle 17.15 di oggi i casi di infezione da Covid-19 in Trentino sono 4: lo ha confermato il presidente della Provincia autonoma di trento nel corso della sua relazione pomeridiana in Consiglio provinciale.

Ma da dove ha origine il contagio? Dal 21 al 23 di febbraio si è svolto un pellegrinaggio in pullman ad Assisi a cui hanno partecipato 42 trentini, più l’autista.

Durante il pellegrinaggio, l’Apss ritiene si sia verificato il contagio. L’origine è stata ricondotta ad un “paziente zero” nella persona di un frate, che nelle settimane precedenti il pellegrinaggio aveva viaggiato ripetutamente nel Nord Italia. Di conseguenza si pensa che il contagio iniziale si sia verificato fuori dal Trentino. Questa persona ha poi contagiato le altre 3.

“Chiusi fino a lunedì 9 marzo a #Trento gli istituti scolastici Sacra Famiglia, Salesiani, De Gasperi e liceo Galilei, mentre a #Rovereto sarà chiuso l’Iti Marconi. La decisione è stata presa a seguito dei quattro casi di contagio da #Coronavirus accertati nelle ultime ore. Le scuole che verranno temporaneamente chiuse a scopo precauzionale sono riconducibili ai nipoti degli anziani contagiati, che nei giorni avrebbero avuto frequenti contatti con gli studenti dei cinque istituti. La possibilità di contagio nelle scuole sono minimali, ma la chiusura è una scelta presa per precauzione, solo qualora nei prossimi giorni vengano alla luce altri casi di contagio, verrà presa in considerazione l’ipotesi di chiusura di tutti gli altri istituti scolastici della provincia.” Ha scritto Maurizio Fugatti su facebook. IL VIDEO QUI FUGATTI IN CONSIGLIO PROVINCIALE SU SCUOLE CHIUSE PER CORONAVIRUS (03.03.2020)

“La scuola è un simbolo, e mi ha fatto molto piacere vedere che ieri il 95% degli scolari e studenti oggi si è recato a scuola. Abbiamo tenuto finora un atteggiamento responsabile e vogliamo continuare a farlo, consapevoli che la situazione attualmente è stata circoscritta, ma che se nascessero nuovi focolai di contagio potremmo essere costretti a cambiare le nostre decisioni. La decisione che abbiamo preso interessa circa 3.500 studenti su 70.000”. Ha detto Maurizio Fugatti.

Nel video si parla del contagio relativo al Trentino, si tratta di un Pellegrinaggio ad Assisi dove il veicolo della trasmissione sarebbe un religioso, un frate, recatosi prima del 20 febbraio nelle diverse aree del Nord Italia. Il contagio è avvenuto tra il 21 ed il 23 febbraio. Gli anziani coinvolti hanno avuto contatti con i nipoti, le famiglie.

Scientificamente NON CI SONO elementi, cluster, di circolazione virale in Trentino in quanto sono stati definiti nella totalità tutti i contatti delle persone contagiate. Il Trentino ha agito con un approccio cautelativo e preventivo, e con un forte rispetto del “sentiment” della popolazione. La Provincia deve fare scelte che abbiano un senso logico. Gli accordi della Giunta provinciale sono stati presi in collaborazione con Commissario del Governo, Ministero della Salute, Azienda Sanitaria, Comuni coinvolti, si tratta del 2% degli studenti interessati circa.

Quindi chiusi fino a lunedì 9 marzo a Trento gli istituti scolastici Sacra Famiglia, Salesiani, De Gaspari e liceo Galilei, mentre a Rovereto sarà chiuso l’Iti Marconi. La decisione è stata comunicata dal presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, a seguito dei quattro casi di contagio da Coronavirus accertati nelle ultime ore.

A cura di Martina Cecco