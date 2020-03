Trento sostenibile: un grande stacco col Sud, dipende dai soldi?

Lo stacco nord e sud non può dipendere dalle idee, basti vedere l'interesse per i mari, le trivelle, l'ambiente: un fattore discriminante potrebbe essere la ricchezza pro capite.

Parlano di trasporti, energia, ambiente: Trento è la città più sostenibile d’Italia seguita da Torino, Bologna, Mantova e Milano. E’ quanto riporta ANSA sulla base dello Smart City Index 2020 di Ey.

Milano ha superato le altre per il trasporto condiviso, grazie al car sharing e alle biciclette; nelle prime 20 ci sono anche 12 città medie, tra cui, Bolzano, Brescia, Bergamo, Pordenone e Ferrara. Firenze è ventesima, mentre, Roma è al 78/mo posto dopo Napoli (62). Chiudono la classifica, L’Aquila (107), Catania (108) e Crotone (109).

Un cambiamento sostanziale invece riguarda il trasporto con automobili private, infatti in Italia in 4 anni le auto elettriche e ibride sono triplicate (+259% dal 2019), ma su questo pesa molto anche la condizione economica della cittadinanza, chi può permettersi di cambiare le auto, se non mediamente chi risiede al nord e in grandi centri con un buon livello di occupazione lavorativa?