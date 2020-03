Giornata della Protezione Civile nelle scuole. Cavada (Lega Trentino): “Soddisfazione per la mozione approvata”

“Sono soddisfatto per l’avvenuta approvazione in Consiglio provinciale, nel corso della seduta d’Aula di stamane, della mia proposta di mozione n. 159/XVI. Tale documento, da me fortemente voluto, ricorda quanto la nostra Protezione civile sia – anche fuori provincia – un modello virtuoso e senz’altro educativo per i più giovani, mira a far sì che si possa procedere, nel prossimo anno scolastico, a promuovere nelle scuole trentine una Giornata della Protezione civile; e come tale esso è stato accolto, raccogliendo ampio consenso tra i vari consiglieri”

Il Consigliere Gianluca Cavada, autore della mozione, ha voluto anche aggiungere che al dispositivo “è stato pure inserito un punto che stabilisce l’impegno a «potenziare l’offerta dei percorsi formativi nelle scuole di ogni ordine e grado, attraverso il coordinamento del Dipartimento Istruzione e Cultura e del Dipartimento della Protezione civile»; un impegno, questo che quindi rende ulteriormente incisivo il documento che ho sottoposto all’attenzione dell’Aula”. Un fatto che porta a fare in modo che tutto ciò rende orgoglioso il Consigliere Gianluca Cavada, autore della mozione, “dal momento che sono certo che far meglio conoscere ai nostri giovani la struttura e l’operato della Protezione civile del Trentino significa offrire loro la possibilità di familiarizzare con un vero e proprio fiore all’occhiello del nostro territorio”