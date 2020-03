Il vero Virus è qui: “Scritte contro la Lega da Ala”

“Il clima d’odio continua”. Questa l’accusa di Vanessa Cattoi, onorevole trentina della Lega in riferimento all’ennesimo atto di vandalismo subito dalla Lega. Vittima di imbrattamento è stata questa volta la sede leghista di Ala, che nella notte ha subito un atto vandalico con l’apposizione della scritta “Il vero virus è qui”. “Non ci sono parole, se non profonda tristezza e rabbia nell’aver visto per l’ennesima volta la vetrata della nostra sede di Ala imbrattata con scritte in cui si dice che il vero virus è la Lega. Tristezza perché ancora una volta – sostiene Cattoi – alcuni individui non hanno capito che siamo in un paese democratico, dove tutti hanno diritto di esprimere le proprie idee; rabbia nel trovarci di fronte a un simile fatto poche ore dopo le dichiarazioni di certi esponenti della sinistra, i quali incitavano a cordoni sanitari contro la Lega e Salvini”. “Fatti gravi” prosegue l’onorevole, “soprattutto se a pronunciare certe parole sono personaggi di primo piano del centrosinistra in Trentino che in questo momento, invece di restare umani, aizzano la gente contro chi cerca di affrontare con impegno e costanza una situazione complessa come l’emergenza Coronavirus”. “Massima solidarietà a tutti i militanti della sezione che anche oggi dovranno ripulire la vetrata, imbrattata da persone che non hanno alcun rispetto della libertà di parola e della democrazia” ha commentato Mirko Bisesti, Segretario della Lega Salvini Trentino.