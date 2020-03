“Santa Maria Del Prato” di Feltre contagio in chirurgia: l’emergenza Coronavirus

Una nuova vittima per la malattia a Venezia che fa salire il numero dei decessi per Coronavirus in Veneto a 6. A questi si aggiungono alcuni decessi che poi sono anche risultati positivi al tampone. In aumento anche il numero dei contagiati in Veneto: sono 360, sale anche il numero dei ricoverati in terapia intensiva che passano da 19 a 23.

Un altro contagio da Covid-19 invece è avvenuto nel reparto di chirurgia del Santa Maria del Prato, l’ospedale di Feltre. La notizia riguarda da vicino anche il Primiero del Trentino visto che l’Ospedale feltrino copre il bacino d’utenza della valle trentina.

In quel caso alcuni dei dipendenti della divisione feltrina sono stati messi in isolamento domiciliare in quanto sono venuti a contatto con la persona positiva al Covid-19. Il cliente infatti era stato ricoverato in Chirurgia. Garantite quindi solo le operazioni d’urgenza.