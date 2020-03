Stefania Segnana (Salute): un’argomentazione matura e molto seria

Sono in corso valutazioni sui tirocinanti in medicina, che potrebbero aiutare in caso di carenza di personale in quarantena.

In queste ore ci sono degli sviluppi concreti: la situazione è quella che si legge a mezzo stampa e a mezzo fonti ufficiali. E’ stata cosa molto gradita la SCELTA dell’Assessorato alla Salute del Trentino di mantenere un livello alto di trasparenza. Cambia il sistema dei tamponi e delle analisi che servono per distinguere le polmoniti batteriche da quelle virali.

L’assessora ha riferito che l’Azienda sanitaria ha dato disposizioni di effettuare i tamponi a tutti i casi di polmonite, non solo a quella interstiziale, aumentando così il perimetro delle azioni preventive.

STEFANIA SEGNANA ASSESSORE PROVINCIALE TRENTO 2 GENNAIO 2018 FOTO PAOLO PEDROTTI

I pazienti per i quali gli esami hanno confermato la presenza di polmonite – ha spiegato – in attesa del referto del tampone, vengono ospitati in una zona isolata. Questo anche per garantire il massimo della sicurezza anche rispetto all’organizzazione, ai medici e al personale ospedaliero.”

“Quando il tampone è negativo, come già successo in due casi ieri, si procede al normale ricovero per polmonite. Vogliamo continuare a comunicare con tutta la trasparenza possibile anche per far sentire la comunità partecipe alla situazione del Coronavirus che finora, in Trentino, è sotto controllo”