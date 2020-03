Nasce ANAR, l’associazione nazionale autonoma dei riders

In data 28 Novembre 2019 è stato firmato l’atto costitutivo dell’Associazione Nazionale Autonoma dei Riders. Per la prima volta nella storia i Lavoratori parlano a nome dei Lavoratori per migliorare direttamente le nostre condizioni di lavoro. Solo noi rider conosciamo le vere problematiche da risolvere in questo lavoro e tramite un dialogo costruttivo tra tutti noi porteremo avanti le nostre soluzioni. Noi rider porteremo avanti le Nostre richieste.

Non si tratta di un Sindacato, hanno dichiarato a mezzo stampa, ma di un’associazione non profit che si muove come Organizzazione vera e propria e che porta avanti i problemi legali al lavoro e alla legislazione sulla professione di consegne a domicilio per Riders, autonomi.