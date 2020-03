Covid-19, Speranza: “Risposta forte dello Stato. Ora è fondamentale l’impegno dei cittadini”

“Ieri notte in Consiglio dei Ministri abbiamo approvato un piano straordinario di assunzioni e investimenti sul personale sanitario. È una risposta forte da parte dello Stato che avrà un impatto rilevante sulla nostra capacità di fronteggiare l’emergenza. Dobbiamo continuare a lavorare ogni giorno per garantire il diritto alla salute a tutti. Voglio però essere chiaro: questo sforzo non sarà sufficiente senza l’impegno di ogni singolo cittadino a rispettare le raccomandazioni che abbiamo diffuso. È questa la cosa più importante per vincere la sfida”. Lo scrive su Facebook il ministro della Salute, Roberto Speranza.

Sempre su facebook invece sono molti gli utenti che parlano di come la cittadinanza abbia scelto la via della socialita’, contando su una guarigione che – purtoppo – non garantisce alcuna immunita’, secondo quanto dicono gli esperti. Insomma.. Ammalarsi non conviene perche’ si rischia di prenderla piu’ di una volta.

In questa foto odierna ad esempio si pone un fatto: molti hanno preferito sciare all’aperto piuttosto di stare a casa ad accumulare ansia. La valutazione spetta gli esperti. Di certo la depressione non aiuta il sistema immunitario e quindi i giovani hanno scelto il rischio della liberta’.