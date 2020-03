Le manie e fissazioni degli italiani

Gli italiani sono proprio degli abitudinari, soprattutto i single. Il 38% confessa di tenere il televisore acceso di sottofondo sia durante il giorno che nel corso della notte. Ed in vacanze il 32% ha la fissazione per la fotografia simulando di tenere un monumento con le dita o saltando nelle piazze principali.

Dall’armadio in ordine al televisore sempre acceso, gli italiani sono proprio degli abitudinari: tendono spesso a fare le cose con ripetizione e continuità, soprattutto i single. E poi in vacanza entrano in gioco la curiosità e la voglia di fare i paragoni. Ed ecco che nascono le manie degli italiani. A rivelarlo è un sondaggio condotto da SpeedVacanze.it.

Il famoso tour operator specializzato nell’organizzazione di viaggi di gruppo e per single ha condotto un nuovo sondaggio sulle «manie degli italiani», basandosi su un campione di 2 mila uomini e donne di età compresa tra i 18 ed i 65 anni.

In merito alle «abitudini domestiche», il 38% confessa di tenere il televisore acceso di sottofondo sia durante il giorno che nel corso della notte. E per la metà di loro la cosa è assolutamente normale.

Il 24% racconta poi di mettere almeno 3 sveglie la mattina, così da riuscire ad alzarsi per andare a lavoro ed avere anche la certezza di avere il tempo da poter dedicare ad attività extra, soprattutto a fare un po’ di palestra in casa, a portare a spasso il cane oppure a fare jogging prima di andare in ufficio.

Altra fissazione, per il 14% del campione, è mangiare a letto. Mentre cucinare rientra nelle manie degli italiani: dedicarsi alla preparazione del cibo è una grande passione per l’8% degli italiani di entrambi i sessi.

Poi ancora, a casa il 7% ama ordinare i vestiti per colore nell’armadio, manifestando una fissazione spropositata per l’ordine. «Sono soprattutto le donne con una percentuale del 10%, ma anche gli uomini con il 4% ad avere questa tendenza per l’ordine dell’armadio» commenta Giuseppe Gambardella, fondatore di SpeedVacanze.it, portale che per primo ha introdotto in Italia l’esclusiva formula dei viaggi e delle crociere di gruppo e per single, e di SpeedDate.it, il portale che offre ai single il modo più veloce e divertente per incontrare gente nuova e tanti potenziali partner.

«Sono manie che nascono quando si è single, ma che poi molto spesso si trasferiscono anche alla vita di coppia» aggiunge Roberto Sberna, direttore generale di SpeedVacanze.it.

Quando si viaggia, secondo quanto ha potuto rilevare SpeedVacanze.it, altre manie prendono il sopravvento. Al primo posto la fissazione, dichiarata dal 32% del campione, per le fotografie nei luoghi più caratteristici delle città che si visitano e soprattutto per la posa simulando di tenere un monumento con le dita o saltando nelle piazze principali.

Un’altra delle manie che contraddistingue i vacanzieri italiani in trasferta all’estero è la classica comparazione dei prezzi: il 28% afferma di stare sempre molto attento a tutti i prezzi esposti al ristorante o perfino al bar o dal benzinaio, comparando sempre i prezzi esposti con quelli cui si è abituati in Italia.

«Ma non bisogna lasciarsi ingannare: non si tratta di essere tirchi, ma di pura e semplice curiosità» commenta Giuseppe Gambardella.

Il 18%, quando è in vacanza in un Paese straniero, ha poi la fissazione per i supermercati. I motivi? I più disparati: dalla voglia di scoprire differenze logistiche rispetto a quelli italiani a desiderio di scoprire prodotti che magari in Italia non si trovano.

Poi ancora, il 14% ha confessato che quando si trova in un Paese straniero non può fare a meno di osservare e paragonare la bellezza degli uomini e delle donne locali con quella dei propri connazionali. (WORLDNET)