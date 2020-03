Zingaretti positivo al coronavirus: “Coraggio a tutti e a presto”

"Sto bene ma dovrò rimanere a casa per i prossimi giorni. Da qui continuerò a seguire il lavoro che c’è da fare"

“I medici mi hanno detto che sono positivo al Covid19. Sto bene ma dovrò rimanere a casa per i prossimi giorni. Da qui continuerò a seguire il lavoro che c’è da fare. Coraggio a tutti e a presto!” Con queste parole, pochi minuti fa, il segretario del PD Zingaretti ha annunciato di esser risultato positivo al coronavirus

I medici mi hanno detto che sono positivo al Covid19. Sto bene ma dovrò rimanere a casa per i prossimi giorni. Da qui continuerò a seguire il lavoro che c’è da fare. Coraggio a tutti e a presto! — Nicola Zingaretti (@nzingaretti) March 7, 2020

Immediati gli auguri di pronta guarigione da parte di alleati e oppositori, che in questo momento, come sottolinea l’europarlamentare Angelo Ciocca, condividendo le parole del segretario della Lega Matteo Salvini, “il coronavirus non conosce colori politici e polemiche. Ora serve unità”, conclude.