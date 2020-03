Coronavirus. Per superare la quarantena, Pornhub diventa gratis per gli italiani

Nelle ultime ore, anche grazie ai recenti provvedimenti presi dal Governo per arginare l’epidemia di coronavirus, l’#iorestoacasa è diventato virale.

Dalle autorità politiche e sanitarie, passando per artisti, volti noti dello spettacolo e del cinema, sono stati in molti a voler sensibilizzare l’opinione pubblica sull‘importanza di non uscire di casa (se non per gravi motivazioni) seguendo le norme governative in materia di prevenzione.

In “soccorso” degli italiani è arrivato anche il famoso sito pornografico Pornhub che, per alleviare questi giorni di clausura forzata, ha deciso di mettere a disposizione gratuitamente, solo per l’Italia, la versione premium del suo sito per tutto il mese di marzo.

In aggiunta Pornhub ha dichiarato di aver devoluto la propria percentuale sui guadagni di marzo di Modelhub, una piattaforma dedicata ai video di top model e pornostar, all’Italia per aiutarla a superare questo difficile periodo di crisi.

Per accedere al “regalo” di Pornhub basterà, una volta entrati sul sito e effettuata la registrazione (che non richiederà alcun dato personale) riscattare l’accesso gratuito e accedere alla libreria digitale premium.

Con questa mossa Pornhub non solo si è garantita un enorme pubblicità positiva ma ha contribuito realmente e, a modo suo, ad alleviare l’umore della popolazione italiana in questo difficile periodo.

Da oggi #restareacasa è ancora un po’ più facile.