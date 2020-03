La quarantena ai tempi del Coronavirus? Razzi mostra come fare esercizi in casa

Con l’inasprimento delle misure preventive contro l’epidemia dicoronavirus che sta affliggendo l’Italia, la popolazione, costretta a rimanere in casa, si ingegna come può per passare la quarantena rispettando le nuove norme governative.

Per allietare la “reclusione forzata” degli italiani, oltre all’iniziativa di Pornhub ( https://secolo-trentino.com/2020/03/12/coronavirus-per-superare-la-quarantena-pornhub-diventa-gratis-per-gli-italiani/), numerosi vip hanno utilizzato i loro profili social per mostrare alla popolazione come si possa passare il tempo anche con l’obbligo di rimanere in casa.

Su tutti spicca il video pubblicato dal politico e conduttore tv, Antonio Razzi, sul proprio profilo Instagram ufficiale. L’ex parlamentare di Forza Italia, divenuto virale grazie all’imitazione di Maurizio Crozza, si è ripreso durante una sessione d’allenamento casalinga.

Il conduttore di “Razzi Vostri” ha corredato il video, della durata di circa 30 secondi, con un messaggio più che positivo, invitando la popolazione a non abbandonare la propria abitazione e affermando di voler rispettare in toto le disposizioni governative rinunciando anche ad uscire“solo per una passeggiata”.

Il video, già diventato virale grazie alla ricondivisione di alcuni famosi profili Instagram, è sicuramente una bella dimostrazione di come ci si possa mantenere impegnati anche stando chiusi in casa.