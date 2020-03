Franco Ianeselli diventa papà. “Sono emozionato”

In giornate rese sempre più cupe dall’emergenza Coronavirus, la notizia della paternità di Franco Ianeselli rappresenta un momento di sollievo e anche di rasserenamento di una campagna elettorale che si stava facendo infuocata.

“Che dare la disponibilità a essere candidato a Sindaco della mia città significasse aprire la porta all’incerto e alle sorprese, è una cosa della quale ero perfettamente cosciente” scrive Ianeselli sul proprio profilo Facebook. “Che i tre mesi di campagna elettorale sarebbero stati come entrare in un vortice di temi e di incontri serrati, me lo aspettavo. Che una drammatica emergenza sanitaria avrebbe comportato uno stop alle nostre vite e lo spostamento delle elezioni, è qualcosa che nessuno di noi avrebbe mai immaginato“.

“Ricevere proprio in questo momento una chiamata che, insieme a Chiara aspettiamo da anni – prosegue Ianeselli – è stato commovente, surreale e magico al tempo stesso. Non so se dopo una sola notte insonne si può già dire di essere genitori, di sicuro però abbiamo dato il benvenuto al nostro Andrea. Un raggio di sole dentro la tempesta“.

Auguri a Franco Ianeselli, a Chiara e al piccolo Andrea da parte di tutta la redazione di Secolo Trentino!