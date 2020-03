Covid-19, CNA Politiche Fiscali: “Non occorre effettuare versamenti e adempimenti tributati entro il 16 marzo”

CNA Trentino Alto Adige: "Provvedimento molto atteso in questa fase di emergenza".

CNA Politiche Fiscali del Trentino Alto Adige sottolinea che è stata accolta la richiesta della CNA nazionale al Governo per la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari delle imprese.

Il Ministero dell’Economia ha annunciato che “i termini relativi ai versamenti previsti al 16 marzo saranno differiti con una norma nel decreto legge di prossima adozione da parte del Consiglio dei ministri, relativo alle misure per il contenimento degli effetti dell’epidemia di Covid-19. Il decreto legge introdurrà anche ulteriori sospensioni dei termini e misure fiscali a sostegno di imprese, professionisti e partite IVA colpite dagli effetti dell’emergenza sanitari“.

“Si tratta di un provvedimento molto atteso – afferma la CNA regionale – in questa fase di emergenza”.

CNA Politiche Fiscali evidenzia anche che “sono emersi alcuni dubbi sulla portata di questa proroga, in particolare, se la stessa sia estesa anche ai versamenti dei contributi previdenziali dei dipendenti. La terminologia usata dal comunicato stampa fa riferimento a tutti i versamenti dovuti verso la pubblica amministrazione nella prossima scadenza del 16 marzo. Il termine “entrate fiscali” nel bilancio pubblico, infatti, comprende sia le “entrate tributarie” che i “contributi sociali”.

La misura anticipata dal comunicato del Ministero serve a consentire a imprese ed intermediari di avere un lasso temporale adeguato per individuare i soggetti che avranno diritto alla sospensione dei versamenti tributari e contributivi che saranno adottati, come annunciato dal Governo, in modo selettivo.

Quindi entro il prossimo 16 marzo 2020, non occorre effettuare nessun versamento” .

Anche l’ Inps in una nota ha confermato che “In un decreto legge di prossima emanazione, da parte del Consiglio dei Ministri, verrà differito il termine per i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni originariamente previsto per il 16 marzo.

CNA ha attivato una task force regionale per dare assistenza alle imprese.

