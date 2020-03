Trento – Borgo – Bassano: autobus in sostituzione dei treni, modifiche Trenitalia e OBB

Nuovi cambiamenti per la prossima settimana nei trasporti a mezzo rotaia a tutti i livelli.

Come ulteriore misura connessa all’emergenza Coronavirus, si informa che oggi, domenica 15 marzo 2020, tutti i servizi ferroviari sulla linea Trento – Borgo – Bassano vengono sostituiti con corse di autobus secondo gli orari pubblicati sul sito di Trentino Trasporti e allegati a questa comunicazione. Il provvedimento vale sia per i treni di Trentino Trasporti che per quelli di Trenitalia. Da domani, lunedì 16 marzo 2020, fino a sabato 21, viene analogamente sospeso il servizio ferroviario sulla stessa linea, garantendo i trasporti con autobus, secondo gli orari allegati.

TRENITALIA NUOVI SERVIZI ED ORARI:

15.03.2020

A seguito delle disposizioni in materia di prevenzione e contenimento del Coronavirus, il programma dei treni regionali è stato rimodulato in ottemperanza all’Ordinanza della Regione Trentino Alto Adige, committente del servizio.

A seguito delle disposizioni in materia di prevenzione e contenimento del Coronavirus, il servizio di trasporto dei treni regionali delle relazioni Bologna – Brennero e Trieste – Venezia (Via Portogruaro / via Udine) è stato rimodulato.

Programma di servizio Attivo call center gratuito 800 89 20 21.

OBB TRASPORTI: A causa dell attuale situazione legata al Coronavirus, Corona-19, il traffico ferroviario da/per l Italia, da/per la Slovacchia e da / la Repubblica Ceca /per Svizzera è sospeso fino a nuovo avviso.

Per maggiori informazioni potete andare su Streckeninformation oppure potete contattare il ÖBB Kundenservice al numero +43 5 1717.

Tutti i biglietti ferroviari ÖBB da/per l Italia, Slovacchia, Repubblica Ceca e Polonia, con validità fino al 3 aprile 2020 incluso, possono essere annullati gratuitamente presso qualsiasi sportello ÖBB.