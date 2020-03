Già in corso inchiesta epidemiologica. Poco fa il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti ha ricevuto dal direttore generale dell’Azienda sanitaria la notizia che una stretta collaboratrice dello stesso dirigente Paolo Bordon è risultata positiva al tampone. L’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari comunica che è già in corso un’inchiesta epidemiologica come da protocollo aziendale. E’ quanto riferisce una nota della Provincia autonoma di Trento.

Fonte: Askanews