Mafie: Furlan (Cisl)- Mai dimenticare chi si batteva per la giustizia, la legalità, il bene comune

“Oggi ricordiamo tutte le vittime innocenti delle mafie. Non dobbiamo mai dimenticare le vite stroncate, le sofferenze di chi si batteva per la giustizia, la legalità, il bene comune. Anche in questo momento difficile per il paese La Memoria e l’Impegno non si fermano”. Lo scrive su twitter la Segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan, in occasione della XXV Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie promossa da Libera e Avviso Pubblico a cui ha aderito anche la Cisl.

La leader della Cisl partecipa oggi alla campagna social in occasione della Giornata della Memoria e dell’ Impegno che si svolge senza manifestazioni pubbliche, postando simbolicamente sul proprio profilo il nome di Piersanti Mattarella, assassinato dalla mafia a Palermo 40 anni fa.