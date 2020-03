Coronavirus, 651 morti nelle ultime 24 ore. Dall’inizio dell’epidemia in Italia si registrano 59.138 contagiati, 5.476 morti e 7.024 guariti. Come evidenziato dai dati della Protezione Civile, oggi frenano leggermente i contagi ed i morti. Per Locatelli l’84% dei decessi si attesta in tre regioni: Lombardia, Emilia, Piemonte.

Bilancio Italia aggiornato ad oggi:

• casi attuali: 46.638 (+3.957)

• morti: 5.476 (+651)

• guariti: 7.024 (+952)

TOTALE CASI: 59.138 (+5.560)

Bozza del nuovo decreto in vigore da lunedì

Coronavirus, il governo dispone la chiusura di tutte le attività produttive non essenziali.

Conte: “È la crisi più difficile che l’Italia sta vivendo dal secondo dopoguerra”.

In tutte Regioni mascherine ai sanitari

“Da domani o martedì al massimo tutte le regioni avranno mascherine per medici, operatori sanitari e malati. A partire dalla settimana successiva,contiamo di dare poi a tutti gli italiani i dispositivi di protezione individuale”.

Lo ha detto il commissario straordinario per l’emergenza coronavirus Arcuri. Servono “90 milioni di mascherine al mese. E’ un numero straordinario,ma abbiamo attivato tutti i canali per rifornirci.Su questo materiale si combatte una guerra commerciale. Oltre100aziende sono pronte a produrle”.

Viminale: ieri 11.068 denunciati

Le forze di polizia hanno controllato ieri 208.053 persone e 11.068 sono state denunciate.Lo rende noto il Viminale

Papa chiama a una preghiera universale

“Serve una preghiera universale, compassione, tenerezza”, dice il Papa. Esorta a “fare quello che dice il governo”, manifesta” vicinanza a medici, infermieri, volontari, alle autorità che devono prendere misure dure per il nostro bene”.

Sul farmaco in arrivo dal Giappone (qui la comunicazione ufficiale dell’Aifa)