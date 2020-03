La Germania accoglie 8 italiani malati, la Russia porta a 14 il numero di aerei con medicinali per l’Italia

Mentre le autorità italiane sono impegnate a lodare l’operato della Germania che ha “gentilmente” accolto 8 malati italiani nei loro ospedali, la Russia continua a dimostrare di aver recepito perfettamente i vari appelli e ad aiutare l’Italia in maniera tangibile.

L’Ambasciata russa in Italia ha infatti informato, attraverso i propri canali social ufficiali, come prosegua l’invio di materiale sanitario verso il nostro paese.

“Sale a 14 il numero dei voli che hanno portato in Italia dei medici militati russi, mezzi di protezione e delle attrezzature sanitarie” ha twittato l’Ambasciata.

Quest’ultimo gesto evidenzia ancor di più come la tanto vituperara Russia del Presidente Putin, non solo sia molto attenta all’emergenza sanitaria che ha colpito l’Italia, ma sopratutto come voglia fare il possibile per aiutare il Belpaese e cercare di fermare, insieme, la pandemia che da diverse settimane sta attanagliando il paese.

L’ambasciatore di Mosca in Italia, Sergey Razov, sugli aiuti russi arrivati in Italia per fronteggiare l’emergenza Covid-19 avverte: “nessun doppio fine”.