Putin di persona visita i reparti con pazienti affetti da Coronavirus

Il presidente russo Vladimir Putin nei reparti dove ci sono i malati di Covid a Mosca. Il Presidente ha voluto visitare di persona e valutare il lavoro svolto dai medici impegnati negli ospedali dove si affronta il coronavirusha notato l’alta qualità del lavoro e la coerenza del personale ospedaliero nel villaggio di Mosca di Kommunarka, dove si trovano i pazienti con sospetto coronavirus. Secondo il canale televisivo Rossiya-24 , lo ha detto in una riunione che ha tenuto durante una visita a questo centro medico.

“Ho visto come lavorano [il personale dell’ospedale], tutti in posti di combattimento”, ha detto. “Tutti lavorano come un orologio, bravi e ben coordinati”. “Si ritiene che le persone sappiano cosa fare, come fare”, ha aggiunto il capo dello stato. “Hanno tutto, usano efficacemente le loro attrezzature, apparati e mezzi”.

Putin ha notato l’alta qualità dell’assistenza ai pazienti in questo ospedale. “Per le persone che si stanno riprendendo, inizia una vita completamente diversa, tutto ciò è in gran parte grazie a voi”, ha detto.

Martedì, il capo dello stato ha tenuto una riunione sulla lotta contro il coronavirus, dopo di che è andato al centro medico di Kommunarka.