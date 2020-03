“Lecco un water pubblico alla faccia del Coronavirus”: ragazzo ora positivo e ricoverato in ospedale

“Io al Coronavirus non ci credo e per questo motivo lecco il water di un bagno pubblico”, lo ha detto un giovane che si era filmato mentre leccava un WC per sfidare il coronavirus. Peccato solo che dopo qualche giorno è risultato positivo al Covid-19. Lo ha riportato il giornalista inglese Piers Morgan durante la trasmissione televisiva Good Morning Britain. Il giovane aveva aderito alla #CoronavirusChallenge, lanciata principalmente su Tik Tok, in cui si invitavano le persone a leccare gli oggetti pubblici in barba al Covid-19. Il ragazzo sarebbe ora ricoverato in ospedale.

La #CoronavirusChallenge è stata giudicata “irresponsabile” dagli esperti. A lanciarla era stata una influencer, Ava Louise, che si è fatta un video mentre leccava il water nel bagno di un aereo. Da quel momento, i filmati legati alla sfida social si sono moltiplicati, collezionando milioni di visualizzazioni. Tik Tok ha fatto sapere che rimuoverà i contenuti ritenuti non idonei in questo momento d’emergenza.

Fatti come questi dimostrano ancora una volta che il coronavirus non è da sottovalutare ed è necessario sempre avere la massima attenzione, evitando comportamenti come quelli compiuti dal giovane.