Paoli (Lega): “Rotaliana e San Giovanni in prima linea contro il Coronavirus”

Denis Paoli, Consigliere provinciale della Lega, è intervenuto a difesa e ringraziamento della Rotaliana e in particolar modo di Mezzolombardo, dove il Centro Sanitario San Giovanni è diventato un nucleo operativo per far fronte all’emergenza Coronavirus.

Il nucleo operativo, aperto ieri, è una struttura a bassa intensità di cura di 20 posti letto, collocata al terzo piano dell’edificio andando così a sostituire i reparti di cure intermedie e Hospice. Il personale sarà composto da un coordinatore medico, dai medici palliativisti Apss, dallo staff infermieristico e da cinque giovani medici neolaureati, assunti a tempo determinato data l’emergenza Coronavirus.

La struttura rappresenta un contesto in cui proseguire le cure, data la necessità dell’isolamento delle persone positive, mantenendo i criteri previsti per i pazienti infetti anche dopo la risoluzione della fase acuta. Le unità operative ospedaliere ad alta intensità segnaleranno infatti, sulla base di criteri di stabilità clinica, quali pazienti siano idonei a un ricovero a Mezzolombardo. Il Nucleo, inoltre, assisterà anche le persone impossibilitate a restare in isolamento domiciliare e necessitano di terapie cliniche costanti.

“La comunità della Rotaliana non si è tirata indietro e ha risposto ‘presente‘ alla battaglia contro il Coronavirus” afferma quindi il Consigliere Paoli. “In prima linea per combattere e sconfiggere questo male ci sarà anche il nostro San Giovanni, attraverso l’attività del nuovo nucleo anti-Coronavirus“.

“In una situazione difficile come questa – prosegue il Consigliere – il Centro Sanitario San Giovanni dimostra di essere una struttura fondamentale per affrontare una battaglia che interessa il nostro territorio. Un ringraziamento speciale quindi va a coloro che si sono schierati in prima linea per la difesa degli ospedali periferici“.

“Queste strutture in passato sono state poco considerate, come è successo per il Centro di Mezzolombardo. Oggi questi sono avamposti per la vittoria contro il Coronavirus, ma nel restante tempo sono servizi fondamentali per l’intera comunità” ha concluso Paoli.