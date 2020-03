Coronavirus, Quasi 1000 morti nelle ultime 24 ore. 86.498 contagiati, 9.134 morti e 10.950 guariti

Coronavirus, 969 morti nelle ultime 24 ore. Dall’inizio dell’epidemia in Italia si registrano 86.498 contagiati, 9.134 morti e 10.950 guariti. Mai così tante morti. Unica nota positiva, rispetto a ieri, il calo dei contagi.

Bilancio Italia aggiornato ad oggi:

• casi attuali: 66.414 (+4.401)

• morti: 9.134 (+969)

• guariti: 10.950 (+589)

TOTALE CASI: 86.498 (+5.959)

La ripartizione per Provincia

Oms: “In Africa evoluzione drammatica”

“La situazione dell’epidemia di Coronavirus in Africa evolve in modo drammatico, con un aumento geografico del numero dei Paesi e anche del numero dei contagiati”. E’ l’allarme lanciato dalla direttrice regionale dell’Oms per l’Africa, Rebecca Moeti.

“Ci sono 39 Paesi con circa 300 casi al giorno”, per un totale di 2.234 casi, ha aggiunto, avvertendo che le misure di isolamento sono difficili da adottare dove “c’è una vita comunitaria molto forte. Dobbiamo trovare altri metodi di igiene”.

Mattarella: bene Bce attendiamo anche Ue

“La Banca Centrale e la Commissione, nei giorni scorsi hanno assunto importanti e positive decisioni finanziarie ed economiche, sostenute dal Parlamento Europeo.Non lo ha ancora fatto il Consiglio dei capi dei governi nazionali. Ci si attende che questo avvenga concretamente nei prossimi giorni”. Così il capo dello Stato, Mattarella in un videomessaggio.