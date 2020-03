Studiosi a Matteo Renzi: “Troppo presto per riaprire”

Panico per la frase che Matteo Renzi di Italia Viva ha detto ieri. “Riaprire tutto, il Coronavirus durera’ anni’.

Non si tratta di un’opinione isolata, sono diversi gli opinionisti convinti che questo Virus restera’ anni con noi. Uno dei problemi a esempio il contagio di ritorno.

La voce ufficiale invece non fa previsioni oltre l’estate. Cautamente.

In compenso non hanno dubbi medici ed epidemiologi: non sarebbe opportuno. Troppo presto.

“Pensare di riaprire le scuole è prematuro. E’ giusto pensare al futuro ma serve molta attenzione. Dovremmo convivere con il fatto che pandemie come questa possono anche tornare, è accaduto con la Spagnola. Questo virus non ce lo toglieremo dai piedi velocemente, ma in questa fase è necessario agire per poter arginare la dimensione di morti che c’è stata in Lombardia”. Cosi il virologo dell’Università di Milano Fabrizio Pregliasco.

Con gli Ospedali in ginocchio una stupidaggine del genere risulta assolutamente sgradevole.