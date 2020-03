L’automazione della trentina RK Macchine in soccorso del settore medicale

Una linea produttiva realizzata per un’azienda del nord Italia sforna a pieno regime garze sanitarie per gli ospedali, “assistita” in remoto dal Polo Meccatronica di Rovereto.

La sicurezza negli ambienti di lavoro è fondamentale anche in queste settimane di limitazioni alla produzione. Le aziende autorizzate a non chiudere i battenti producono anche presidi essenziali per la salute, come nel settore medicale, ma devono ugualmente garantire il giusto distanziamento tra operatori. L’automazione industriale viene in soccorso. La roveretana RK Macchine, azienda di Polo Meccatronica, ha realizzato una potente linea produttiva per un’azienda del nord Italia che produce garze sanitarie, molto richieste in questo periodo dagli ospedali in emergenza, soprattutto in Lombardia.

L’alta automazione del sistema sta permettendo in questi giorni di incrementare e rendere flessibile la produzione e al tempo stesso garantire la possibilità di interventi da remoto e in smart working da parte degli operatori e dei manutentori, attraverso un sofisticato software.