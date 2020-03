Coronavirus. In Brasile Bolsonaro viola le sue stesse norme: ecco che ha fatto

Mentre la maggior parte della popolazione mondiale sembra aver compreso l’importanza di rispettare le restrizioni e la pericolosità del coronavirus, c’è ancora chi, in barba alle raccomandazioni, decide di ignorare le disposizioni delle autorità sanitarie e mettere a rischio la propria (e l’altrui) salute.

E’ il caso del presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, che è stato sorpreso ieri a passeggiare per varie zone della capitale Brasilia, incontrando gente e arrivando addirittura a scattare diversi selfie con i suoi sostenitori, violando apertamente le norme restrittive che il suo Ministro della Sanità, Luiz Enrique Mandetta, aveva ribadito appena 24 prima.

Non pago Jair Bolsonaro si era addirittura fatto riprendere in alcuni video, prima pubblicati e poi cancellati sui suoi profili social, mentre era intento a salutare i suoi sostenitori e durante alcune visite all’Ospedale Militare di Brasilia e ad un forno.

Stando a quanto riportato da ANSA, in uno dei video prontamente rimossi una volta divampate le polemiche, Bolsonaro avrebbe detto: “la gente deve riaprire i negozi e lavorare normalmente”, aggiungendo come l‘immunizzazione del Brasile sarebbe dovuta passare per il contagio del 60-70% della popolazione e che una cura contro il coronavirus “è già realtà”.

Le affermazioni del presidente brasiliano sembrano molto simili a quelle che, prima che la situazione degenerasse, aveva pronunciato il primo ministro britannico Boris Johnson. Il primo ministro britannico era stato poi costretto a ritrattare a causa della diffusione dell’epidemia nel suo paese, venendo anch’esso contagiato, la speranza è che Bolsonaro possa recepire gli allarmi che le autorità sanitaria, ormai da settimane, mandano prima che la situazione possa degenerare anche in Brasile.