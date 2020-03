Covid-19: per l’Imperial College di Londra il numero di contagiati in Italia ammonta a 5,9 milioni

Il 13° Report del Covid-19 Response Team dell’Imperial College riporta alcune stime interessanti basate su modelli di diffusione e contenimento dell’epidemia. Il numero di contagiati in Italia è mediamente stimato in 5,9 milioni (circa il 10% della popolazione). Un dato superiore a quello degli altri paesi europei che registrano un tasso di contagio a volte inferiore al 3%, per esempio Austria, Belgio e Germania, ma inferiore a Nazioni come la Spagna, il dato si aggira ad un massimo del 41%.

Gli interventi di contenimento finora attuati sono stati molto efficaci in termini di riduzione del numero di riproduzione Ro da valori iniziali di circa 3,5 a valori attuali poco superiori a 1 (si ricorda che per il contenimento dell’epidemia Ro deve scendere sotto l’unità).

Si stima che le misure di contenimento finora adottate abbiamo permesso di evitare in media 38 mila morti. Si tratta in assoluto del numero più alto di vite risparmiate rispetto agli 11 paesi europei esaminati.

Fra le misure di contenimento adottate le più efficaci sono nell’ordine:

il lockdown completo la chiusura di scuole e università il blocco degli eventi pubblici il distanziamento sociale

Con il numero di riproduzione iniziale Ro di circa 3,5 sarebbe stato necessario il contagio del 60% della popolazione per raggiungere l’immunità di gregge. Riducendo sostanzialmente il numero di riproduzione con le misure di contenimento, l’immunità di gregge può essere raggiunta rapidamente e con un minor numero di contagiati.

Ciò implica che in caso di revoca prematura degli interventi il virus sarà in grado di diffondersi rapidamente di nuovo.

Il rapporto conclude che in Italia, nonostante la crescente pressione sul servizio sanitario, gli interventi di contenimento hanno evitato una catastrofe sanitaria in cui il numero di nuovi decessi sarebbe stato 3,7 volte superiore rispetto a quelli effettivi.