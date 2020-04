Bernie Ecclestone senza freni. A 89 anni diventerà padre per la 4° volta

Bernie Ecclestone è senza dubbio una delle figure più controverse del mondo sportivo del recente passato. Patron della Formula 1 per quasi quarant’anni, Ecclestone ha spesso diviso l’opinione pubblica per le sue scelte azzardate e per la sua vita privata decisamente sopra le righe.

In pensione dal 2017, dopo aver ceduto le sue quote della Formula 1 a Liberty Media, Bernie Ecclestone è tornato a far parlare di sè per la notizia che Fabiana Flosi, di 45 anni più giovane e sua moglie dal 2012, lo renderà padre per la quarta volta, il prossimo mese di luglio, alla veneranda età di 89 anni.

L’ex patron della Formula 1 è già padre di 3 figli, avuti da due precedenti matrimoni, Deborah di 65 anni, Tamara di 35 e Petra di 31. Ad acuire l’impatto della notizia, oltre alla notevole differenza d’età tra i due coniugi, vi è sicuramente il fatto che la primogenita di Ecclestone, Deborah, sia già diventata nonna, rendendo il miliardario britannico, di fatto, bisnonno.

Intervistato sull’argomento, Bernie Ecclestone, si sarebbe lasciato andare ad una battuta circa la prossima paternità: “Speriamo che impari presto a giocare a backgammon”.

(Fonte: Skytg24)