Rossi (PATT) replica a Paccher (Lega) che invitava all’unità per fronteggiare il Covid-19: “Inutili e fuori luogo le sue dichiarazioni”

Un messaggio di pace e di invito all’unità per fronteggiare l’emergenza Covid-19: era questo il messaggio che il Presidente del Consiglio Regionale del Trentino, Roberto Paccher, aveva lanciato nel pomeriggio. Un messaggio di pace non ben accetto dall’ex Presidente della Provincia Autonoma di Trento per il centrosinistra, Ugo Rossi, che ha attaccato affermando: ” Inutile e fuori luogo caro collega consigliere Paccher è il suo comunicato ‘Basta polemiche inutili. Si deve lavorare insieme per dare speranza alla nostra terra’. Prima di tutto perché noi non facciamo “polemiche” ma il nostro lavoro e lo facciamo con grande rispetto e spirito di collaborazione, senza ammainare bandiere tra l’altro”.

Una frase di aperta polemica nei confronti del Presidente Fugatti che aveva pubblicato un video in cui un suo vicino ammainava la bandiera dell’Europa. Lo stesso presidente nel corso della conferenza stampa di ieri si era scusato per le modalità con cui si era lamentato di un’Europa a suo avviso lontana e poco solidale nei confronti dell’Italia e del Trentino.

“Fuori luogo – continua Rossi – perché lei è liberissimo di fare i comunicati che ritiene e li rispetto nei contenuti ma questo non è un comunicato che compete a lei come presidente del consiglio regionale. La nostra attività politica con riferimento al coronavirus la facciamo come consiglieri provinciali e nulla c’entra il consiglio regionale e la sua presidenza. A meno che lei in qualità di presidente del consiglio regionale non ritenga di poter valutare pubblicamente l’operato anche sella giunta provinciale dell’Alto Adige e di richiamare anche colleghi consiglieri provinciali altoatesini che dovessero rendersi protagonisti di dichiarazioni polemiche”.

Nei fatti una dura polemica nei confronti di quanto affermato dal Presidente del Consiglio regionale, Roberto Paccher, che però è a livello provinciale un semplice consigliere provinciale. Ma cosa aveva detto Paccher di così scandaloso?

“E’ il momento di essere uniti, di lavorare insieme per il Trentino-Alto Adige e per la sua popolazione” – Così il Presidente Roberto Paccher che aveva deciso, in seguito ad alcune prese di posizione polemiche sulla gestione dell’emergenza in corso, di rivolgersi ai colleghi consiglieri –

“Nessun governo provinciale e regionale, prima di questo, si era trovato ad affrontare due eventi drammatici come quelli che ci siamo trovati a vivere in questi primi due anni: prima Vaia, che ha colpito duramente la nostra terra e alla quale le Giunte provinciali e regionale hanno dato subito una risposta, e ora una pandemia che non solo sta mietendo vittime tra la popolazione, ma ha causato e causerà danni economici ancora non calcolabili. Il Presidente trentino, Maurizio Fugatti, insieme all’assessore Stefania Segnana, stanno facendo un buon lavoro, impegnandosi giorno per giorno per dare risposte alle persone, con trasparenza e continuità, senza mai fermarsi da quando tutto questo è iniziato. Come Presidente del Consiglio regionale, ed esponente della politica trentina, sento il dovere, in questo momento, di ringraziare tutte quelle componenti di maggioranza e opposizione che hanno capito la necessità di lavorare insieme, per il bene comune. Ma avverto anche l’urgenza di rivolgere un appello ulteriore all’unità in questa delicata fase. Non è il tempo delle polemiche fini a se stesse, volte solo ad avere un po’ di visibilità. Dobbiamo dare un segnale di compattezza da parte della politica, lo dobbiamo ai nostri concittadini: le polemiche che nascono per avere spazio sui giornali, alimentate anche da chi ha rivestito in passato ruoli nelle Giunte provinciali, sono fuori luogo. Abbiamo bisogno di essere attivi e produttivi per la nostra terra, per poter avere la speranza di tornare a vivere come prima, che possano riaprire al più presto le attività economiche, che la gente possa tornare a lavorare, ad avere un proprio reddito”.

Il testo si concludeva affermando: “Il lavoro del Presidente Fugatti e dell’assessore Segnana, viene presentato ogni giorno ai cittadini attraverso la conferenza stampa che tutti possono vedere in televisione e attraverso i social, con un sforzo di comunicazione che mai si era visto fino ad ora. E’ un segnale nuovo, di vicinanza e dialogo. Un segnale apprezzato che ancora di più mostra l’inutilità di certe polemiche : non esistono strade già tracciate o esempi da seguire, ma dobbiamo essere noi stessi a trovare le soluzioni migliori e possiamo farlo insieme, senza cercare la visibilità ad ogni costo, ma lavorando con il solo fine di fare il bene del Trentino”.