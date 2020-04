Coronavirus. Gli industriali tedeschi chiedono meno burocrazia per superare la crisi

Neanche la Germania e l’economia tedesca non se la passano bene a causa del Coronavirus e le numerose scadenze fiscali e burocratiche rischiano di non essere rispettate con rischio di perdita di miliardi di euro.

Il vero problema non è tanto la tassazione, ma tutti regolamenti che vengono imposti dal Governo tedesco. “Anche in tempi normali, le aziende non riescono a far fronte ai numerosi requisiti di segnalazione, ispezione e notifica”, ha affermato Achim Dercks, vicedirettore generale della Camera di commercio e dell’industria tedesca (DIHK). “Nell’attuale crisi, difficilmente possono essere raggiunti gli obiettivi se i politici rispettano le rigide scadenze”.

Se le aziende non rispettano le scadenze del governo, le tasse, i contributi o i rimborsi delle tasse potrebbero non essere pagate con rischio di multe elevate o potrebbero scadere le approvazioni per il funzionamento dell’apparato industriale. Tuttavia, la crisi della corona ha impedito un’elaborazione tempestiva. “Molte aziende stanno attualmente lottando per sopravvivere”, ha affermato Dercks. “In questa situazione, c’è semplicemente una mancanza di dipendenti che devono occuparsi di questi compiti”

Finanziamenti urgenti e fondi di compensazione non erano quindi disponibili. L’esenzione dal supplemento EEG per le sole imprese ad alta intensità energetica ammonta a 5,5 miliardi di euro e scade senza un’applicazione tempestiva. “Stimiamo che le aziende coinvolte hanno un giro di decine di miliardi di dollari”, ha avvertito Dercks. Il DIHK invita il governo federale “a decidere con gli stati federali un decreto generale sulla non applicazione generale o il rinvio delle scadenze per gli obblighi di informazione e comunicazione delle imprese”.