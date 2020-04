Meteotrentino: un marzo più piovoso della media

Marzo è stato più piovoso della media e con temperature nella norma. Le temperature sono state vicine ai valori medi per le prime due decadi mentre l’ultima decade è risultata particolarmente fresca. In particolare nella notte tra il 23 ed il 24 le temperature sono scese sotto lo zero anche a quote basse.

ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE

Il mese di Aprile si presenta più mite. Almeno fino a giovedì prossimo molto soleggiato con temperature in progressivo aumento e marcata escursione termica giornaliera.