Il Primo Ministro britannico Boris Johnson ricoverato in ospedale a seguito del Covid-19. Il premier britannico, Johnson, è stato ricoverato in ospedale perché mostra ancora “sintomi persistenti da Coronavirus”. Lo comunica Downing Street, specificando che “su consiglio del suo medico, il primo ministro è stato ricoverato all’ospedale per delle analisi”.



“E’ una misura precauzionale dal momento che il premier continua ad avere persistenti sintomi del Coronavirus, 10 giorni dopo essere risultato positivo”.