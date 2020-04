ULTIMORA, Si aggravano le condizioni di Boris Johnson: ricoverato in terapia intensiva

Si sono aggravate le condizioni del premier britannico, Boris Johnson, da circa due settimane in quarantena a casa dopo essere stato contagiato dal coronavirus. Il Primo Ministro britannico Boris Johnson era stato ricoverato in ospedale a seguito del perdurare dei “sintomi persistenti da Coronavirus”. Lo aveva comunicato in una nota ufficiale Downing Street, specificando che “su consiglio del suo medico, il primo ministro è stato ricoverato all’ospedale per delle analisi”.



“E’ una misura precauzionale – avevano fatto sapere – dal momento che il premier continua ad avere persistenti sintomi del Coronavirus, 10 giorni dopo essere risultato positivo”. Ora, a quanto si apprende, il Primo ministro britannico è entrato in terapia intensiva.

“Era stato stato ricoverato in ospedale ‘a scopo precauzionale’ a causa della persistente tosse e per fare degli esami ma una volta nel nosocomio i medici hanno valutato la necessità di ricorrere al ventilatore polmonare”. Lo sostiene Ria Novosti citando due fonti del sistema sanitario nazionale (Nhs).