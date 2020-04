NewsGuard ci premia! Ecco tutte le testate segnalate come “non attendibili” sul #COVID19

La nostra testata, molto attiva in questo periodo nel contrasto alle fake news, con un team di esperti del settore e giornalisti orientati nell'approfondimento ed il debunking, ha ricevuto diversi messaggi di ringraziamento per il lavoro che sta svolgendo in queste settimane.

Con valutazioni di affidabilità per oltre 4.000 siti preparate da veri giornalisti, NewsGuard è oramai leader, in campo tecnologico, nel contrasto alle fake news (online, ma non solo). Creata da NewsGuard Technologies, il programma (una estensione gratuita per alcuni browser) contrassegna le notizie con un’icona di colore verde oppure rosso, che permette agli utenti di riconoscere le fake news.

Ecco la lista, con tutti i siti delle testate italiane aggiornata al 6 aprile, segnalati per aver pubblicato informazioni false o fuorvianti sul coronavirus secondo NewsGuard (https://www.newsguardtech.com/it/coronavirus-misinformation-tracking-center/?fbclid=IwAR1Oh1cv8umn8Z1embpqp9EH4uQLEo59k13Fz7uczWudWy7Qh8XDUGe50iU):

Italia