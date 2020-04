COVID19, In Trentino 101 nuovi casi e 11 decessi

Buone notizie in Trentino dove l’aumento dei tamponi fatti (1001) ha portato alla luce 101 nuovi casi odierni (ieri erano stati +125, 3.236 in totale) e 11 nuovi decessi accertati oggi in Trentino, 3 in meno di ieri (erano stati +14). I decessi salgono a 255 totali. Una leggera diminuzione dei casi rispetto a ieri dunque, con un trend che si mantiene costante e al ribasso. 77 (-1) persone in terapia intensiva.

360 mila le mascherine già consegnate nella Provincia Autonoma di Trento. Preoccupa ancora la situazione nelle case di riposo, situazione comune meno drammatica rispetto ad altre realtà regionali.

Controlli

3227 i controlli effettuati dalle forze dell’ordine e 73 i sanzionati.

Mascherine

“Stiamo lavorando in tre siti per incelofanare le mascherine, in modo da garantire il massimo della sicurezza per tutti i cittadini, senza dimenticare la sostenibilità dei materiali utilizzati per l’imballaggio della mascherine consegnate a tutti”.

Sono due per cittadino, direttamente consegnate dai vigili del fuoco e della Protezione Civile. Servirà qualche giorno per la consegna a tutti i cittadini, ma ogni confezione ha all’interno un foglio con le istruzioni per il corretto utilizzo. “Ci abbiamo messo qualche tempo – ha affermato Fugatti – in più per essere sicuri che il prodotto sia sano e che tuteli alla perfezione tutti”.